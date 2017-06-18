УАЗ начал экспортировать свои машины в Коста-Рику

Ульяновский автомобильный завод приступил к осуществлению экспортных поставок своих автомобилей УАЗ «Патриот», УАЗ «Пикап» и УАЗ «Профи» в латиноамериканскую республику Коста-Рика. Дебютный автоцентр марки начал работать в стране благодаря усилиям местного распространителя, компании Vehiculos Rusos de Centroamerica S.A.

Сообщается, что «УАЗ» оказался первым среди российских машиностроителей, который начал экспортировать свои авто в Коста-Рику. Раньше компания привозила в страну свои авто в 2008 году, но тогда в Коста-Рику привезли 30 данных транспортных средств.

Контракт на экспортные поставки первых 50 авто в Коста-Рику подписали в конце прошлого года. Российские внедорожники имеют все возможности получить собственное место на рынке и быть довольно продаваемыми.

Все отправленные в республику авто получили ассистенты активной и пассивной защищенности, приборы с опцией бортового компьютера, новейшей мультимедийный центр, климат-контроль и камеру заднего обзора. В настоящее время «УАЗ» достиг договоренности с партнерскими фирмами в Боливии, Гаити, Никарагуа, Мексике, Парагвае, Эквадоре и Гондурасе. Несколько раз экспортировались машины на Кубу. В скором времени закончатся переговоры компании с дилерами в Чили и Перу.