Тюнеры из Carlex прокачали интерьер суперкара Ferrari 488 Spider

Польские тюнеры из ателье Carlex Design представили результаты своей работы над производительным итальянским суперкаром Ferrari 488 Spider. Отмечается, что модель получила стильный черно-желтый салон, отделанный качественной кожей и не менее ценной алькантрой.

На страницах американского портала Carscoops появились первые снимки интерьера нового суперкара Ferrari 488 Spider, над которым поработали польские тюнеры из Carlex Design. В целом салон получил эффектную отделку, которая прежде всего примечательна контрастным сочетанием кожи и алькантры. Примечательно, что данными материалами покрыты практически все поверхности в салоне.

Стоит напомнить, что общая стилистика свежего проекта Carlex Design схожа с интерьером Ferrari 488 Spider, представленного в конце 2017 года, однако тогда в салоне доминировали синие оттенки, эффектно дополненные контрастными узорами.

Примечательно, что новый Ferrari 488 Spider от Carlex имеет гармоничный желтый колер кузова, но в плане технических характеристик не произошло никаких изменений. Модель по-прежнему комплектуется 3,9-литровым битурбированным V8, который способен генерировать 670 лошадиных сил и разгонять суперкар до первой «сотни» всего за три секунды.