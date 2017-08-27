В Женеву приедет пятиметровый лев от Peugeot

В марте в Женеве откроется очередная международная выставка автомобилей, однако французский машиностроительный гигант Peugeot решил отличиться на престижном мероприятии пятиметровым львом. Данная скульптура, по словам представителей Peugeot, является новым послом марки. Вместе со львом французы должны представить в Швейцарии новый седан Peugeot 508.

Гигантский лев является последним детищем подразделения Peugeot Design Lab, которое со своими наработками норовит выйти за рамки автомобилестроения. Большая скульптура, которой предстоит побывать на мотор-шоу в Женеве, символизирует гордость марки Peugeot, ее достижения и качество ее продукции.

В высоту скульптура льва Peugeot достигает 4,7 метра при общей длине в 12,5 метра. Представители французского бренда напомнили, что лев символизирует Peugeot уже почти 160 лет. Размерами скульптуры марка хочет подчеркнуть свою авторитетность.