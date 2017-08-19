Представлены рендеры нового Audi Q3

Первая премьера немецкого люксового кроссовера Audi Q3 прошла еще в 2011 году. Тогда машину можно было назвать воплощением прототипа Audi Cross Coupe Quattro, показанного в 2007 году.

Пока нет никакой информации относительно нового небольшого кроссовера Audi Q3, но правление Audi Q3 в скором времени покажет свою новинку, что должно произойти на одном из автосалонов текущего года. В настоящее время грядущая новинка проходит тест-драйв. Независимые дизайнеры, взяв за основу шпионские фотографии нового Audi Q3, представили собственную визуализацию обновленного кроссовера. У нового авто останется фирменная внешность и размеры, но экстерьер станет спортивным и агрессивным.

Как сообщают инсайдеры, новинку снабдят более широкой решеткой радиатора, а передние фары получат более сложную светодиодную структуру. Задние осветители нового Audi Q3 получат три светодиодные полоски. Вероятно, данную функцию предложат за доплату.