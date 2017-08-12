Составлен ТОП-7 автомобилей, которые невозможно продать на вторичном рынке
На вторичном автомобильном рынке России можно найти множество разнообразных моделей, но некоторые из подержанных машин реализовать довольно сложно по целому ряду причин. Российские автомобильные издания составили ТОП-7 автомобилей, которые трудно продать даже при минимальном пробеге.
На первом месте рейтинга расположился американский Ford Fiesta в кузове хэтчбек. Данная модель не имеет каких-то явных недостатков или дефектов, но при этом продать автомобиль на вторичном рынке сложно при любой комплектации и модификации.
Вторая строчка досталась чешскому кроссоверу Skoda Yeti, который также плохо продается вне зависимости от варианта. Стоит отметить, что хуже всего реализуются подержанные модели с 1,2-литровым мотором TSI, который показал себя не с лучшей стороны.
Также стоит отметить Nissan Qashqai, который в целом является довольно качественным автомобилем, но версия с 1,2-литровым мотором также не пользуется спросом на вторичном рынке. Четвертое место занимает хэтчбек Opel Astra J с тремя дверями, в то время как автомобиль в кузове универсал пользуется стабильной популярностью.
Из-за своей высокой цены не снискал популярности на российском вторичном рынке и Chevrolet Cruze – за те же деньги можно приобрести новый бюджетный седан. Замыкают рейтинг такие модели как Hyundai Tucson, который славится некачественным «автоматом», а также Suzuki Grand Vitara, который оснащается устаревшей механической КПП.