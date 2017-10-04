Отечественный автопарк состоит на 61% из иномарок

В соответствии с информацией, опубликованной аналитическим порталом «АВТОСТАТ», на 1 января 2018 года в России специалисты насчитали 26 000 000 машин зарубежных марок. Это равно доле в 61% от совокупного объема российского автомобильного парка.

Наиболее популярными иномарками в РФ считаются машины японских брендов с долей в 22,5% (9 500 000 экземпляров). Второе место досталось корейским автобрендам (4 500 000 единиц, 10,5%). ТОП-3 закрывают немецкие марки (4 300 000 штук, 10,1%).

В ТОП-5 числятся американские марки (7,5%) и французские автомобильные компании (5,1%). Вслед за ними расположились чешские (1,7%) и китайские (1,3%) марки. Согласно данным экспертов, самыми востребованными в России считаются авто отечественных брендов (16 500 000 шт., 39%). Бренд LADA занимает около трети российского автопарка.