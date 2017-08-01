Рассекречены подробности о российской версии Mercedes-Benz X-Class

В базе Росстандарт обнародовали нормативный документ одобрения типа транспортного средства, который получил немецкий люксовый пикап Mercedes-Benz X-Class. Отмечается, что новинка для РФ будет полностью аналогична европейским версиям модели.

Как сообщает Росстандарт, в обозримом будущем на российском авторынке представят новый премиальный пикап Mercedes-Benz X-Class, который предложат россиянам в двух версиях. Под капотом Mercedes-Benz X220d разместится 2,3-литровый дизель с отдачей 163 л.с.

Отечественные автолюбители получат и версию Mercedes-Benz X250d, которую оснастят таким же агрегатом, но с мощностью 190 «лошадок». Они работают в паре с МКПП или вариатором Jatco с задним или подключаемым полным приводом.

В перечень оснащения новинки попадет система «ЭРА-ГЛОНАСС», мультимедийный центр с фирменным навигационным комплексом, круговой видеообзор, камера заднего обзора и другие опции. Сбор предзаказов на машину начнется 1 марта 2018 года, а цены станут известны в скором времени.