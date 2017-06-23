Skoda привезет в Женеву "топовый" Octavia RS и Superb с новым мотором

Чешская машиностроительная компания Skoda, входящая в структуру немецкого автоконцерна Volkswagen, на Женевском автосалоне в марте 2018 года представит две новые версии своих популярных моделей. Ими станут «заряженные» модификации Skoda Octavia RS 245 Challenge Plus и флагман Skoda Superb, получивший новый двигатель с отдачей 268 лошадиных сил.

В пресс-центре Skoda сообщается, что через пару недель в Женеве покажут «заряженный» Skoda Octavia, разработанный на архитектуре Skoda Octavia RS 245 с приставкой Challenge Plus. Внешнее оформление грядущей новинки пока засекречено, но инженеры отметили, что её снабдят визуальными инновациями в экстерьере и интерьере и более широким функциональным перечнем. Модель получит 12,3-дюймовую панель управления.

Также в швейцарской Женеве покажут новый флагманский седан Skoda Superb, под капотом которого разместится 2-литровый мотор с отдачей 268 л.с., работающий в паре с 7-диапазонной АКПП с двойным сцеплением. Раньше машина была доступна с 277-сильным агрегатом и полноприводным механизмом.