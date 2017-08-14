Названы самые популярные цвета автомобилей в мире в 2017 году

Компания BASF, специализирующаяся на изготовлении красок, провела всеобщее исследование о популярных цветах автомобилей. Анализ охватывал весь 2017 год.

Согласно информации исследования, наиболее востребованным цветом во всех сегментах выступает белый, на который приходится 40% авто. В списке популярных цветов также числятся черный, серый и серебристый. В Европе в минувшем году примерно 78% транспортных средств раскрасили в белый, черный, серый и серебристый оттенки. Доля серого цвета выросла на 19% и сравнялась с черным. Это обусловлено множеством его оттенков. Лидирует же по-прежнему синий цвет. Отмечается, что синий и красный цвета одинаково популярны, а за ними в списке расположился коричневый.

Наиболее крупный сегмент в ЕС - это машины, относящиеся к авто среднего и компактного классов. В них преобладали ахроматические цвета (79%). Число серебристых авто уменьшилось, также снизилось количество коричневых и бежевых цветов. В SUV-сегменте на первом месте разместился белый цвет, за ним разместились черный и синий. В перечне хроматических оттенков наиболее востребованным стал синий.