Mitsubishi отказалась от легендарного Lancer Evolution

Японская машиностроительная компания Mitsubishi не собирается выпускать легендарный Lancer Evolution. Данная информация озвучена Лэнсом Брэдли, главой британского офиса Mitsubishi.

В 2016 году японцы прекратили производство модели Mitsubishi Lancer Evolution. Ранее предполагалось, что машина позже вернется на конвейер, однако вероятность этого только уменьшается. Первые экземпляры Mitsubishi Lancer Evolution отправились на рынок в 1992 году.

По словам Лэнса Брэдли, высокопроизводительные седаны уходят в прошлое, но ничего не препятствует тому, чтобы Mitsubishi Lancer Evolution переродился в другую модель. Топ-менеджер добавил, что компания Mitsubishi нацелена на разработку кроссоверов, гибридов и электрокаров, но не забывает о культовом Lancer Evolution, и будет осторожна с использованием его имени, чтобы не обидеть любителей «легенды».

Напомним, минувшей осенью в Токио дебютировал шоу-кар Mitsubishi e-Evolution, заключенный в кузов кроссовера, и получивший электрическую силовую установку. Эта же машина в марте предстанет перед общественностью в Женеве. По мнению некоторых специалистов, многие фанаты модели Mitsubishi Lancer Evolution не одобрят его «реинкарнацию» в виде электрокара.