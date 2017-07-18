Представлен новый Mercedes-Benz Sprinter

Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz презентовала свой новый фургон Mercedes-Benz Sprinter. В РФ автомобиль привезут осенью текущего года.

Об этом сообщает российский филиал Mercedes-Benz. На рынок фургон выйдет в 1700 вариациях. Их можно использовать для курьерских служб по доставке на дом, транспортировки грузов либо оказания сервисных услуг. Новый Mercedes-Benz Sprinter может выступить как кемпер или автобус.

Отныне Mercedes-Benz Sprinter получил переднеприводный механизм. Двигатель запускается посредством 9-скоростной гидротрансформаторной АКПП и 6-диапазонной МКПП с максимальным удобством переключения передач, которые не имеют раздражающих вибраций селектора трансмиссии.

В перечень систем безопасности для нового Mercedes-Benz Sprinter числятся камера заднего обзора, система кругового видеообзора, индикатор дождя и стеклоочистители с внедренной системой Wet Wiper System, обеспечивающей обзор в ходе очистки стекол.