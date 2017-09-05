В России стартовали продажи новой версии KIA Picanto X-Line

Дилеры России 22 февраля начинают реализацию компактного хэтчбека KIA Picanto X-Line. Общественность познакомилась с транспортным средством во Франкфурте в сентябре минувшего года.

Новый KIA Picanto X-Line получил приятную внешность и выделяется среди остальных хэтчбеков тем, что похож на небольшой кроссовер. В целом, экстерьер автомобиля выполнен в новой дизайнерской концепции южнокорейской марки. Машина поставлена на 15-дюймовые колесные диски, а ее педали в салоне получили накладки из алюминия.

Хэтчбек KIA Picanto X-Line продается в России минимум за 809 900 рублей. Новой модификации нашлось место между комплектациями Luxe и Prestige. Для KIA Picanto X-Line предусмотрена безальтернативная 1,2-литровая установка, производительность которой составляет 84 лошадиные силы. Пару агрегату составляет четырехдиапазонная автоматическая трансмиссия.

Хэтчбек KIA Picanto в версии X-Line получил продвинутую информационно-развлекательную установку с 7-дюймовым дисплеем. Кроме того, для автомобиля предусмотрена камера обзора на корме с динамической разметкой. Также машина получила задние парктроники.