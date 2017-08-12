Назван "самый мужской" подержанный автомобиль на рынке России

В канун Дня Защитника Отечества портал по продаже подержанных автомобилей CarPrice узнал, какие именно автомобили на вторичном рынке предпочитают мужчины. Отмечается, что лидером рейтинга стал американский Ford Focus третьего поколения.

Согласно данным российских СМИ, за период с января по 15 февраля нынешнего года эксперты CarPrice проанализировали 165 000 подержанных автомобилей, которыми на постоянной основе владели мужчины. Эксперты выяснили, что самым популярным мужским автомобилем стала та же модель, которая является самой популярной в России иномаркой с пробегом – Ford Focus третьего поколения.

Если вдаваться в детали, то средний возраст мужчины, владеющего автомобилем Ford Focus, составляет 35 лет, а чаще всего мужчины останавливают выбор на чёрных седанах и хэтчбеках. На момент продажи пробег автомобиля в среднем составляет 88 207 километров при возрасте в 4 года.

Помимо этого, эксперты выделили и другие популярные у мужчин автомобили с пробегом. Так, в рейтинг смогли войти Ford Focus второго поколения, Skoda Octavia второго поколения, седаны и хэтчбеки Chevrolet Lacetti, Volkswagen Polo и Hyundai Solaris первого поколения.