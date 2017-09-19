Разгон старого Honda Accord с двигателем Tesla до 100 км/ч занял всего 2,7 секунды

На канале Jimmy Built в соцсети YouTube опубликовали видео, где Honda Accord первого поколения разгоняется до 100 км/ч всего за 2,7 секунды. Пользователь Jimmy Built оснастил старое авто электродвигателем Tesla и назвал автомобиль Teslonda.

Jimmy Built оснастил первое поколение Honda Accord двигателем Performance, который предоставила компания HSR Motors (специализируется на улучшении моторов Tesla). Силовая установка способна генерировать до 543 «лошадей» при моменте силы в 600 Нм. Кроме того, в качестве аккумулятора были установлены батареи от Chevrolet Volt.

Благодаря ряду доработок Honda Accord потребовалось только 2,7 секунды чтобы разогнаться до 100 км/ч. Стоит отметить, что это не первый случай, когда используются автомобили Tesla. В сентябре Tapp Auto установили на суперкар Factory Five 818 двигатель Tesla Model S P85 мощностью 470 «лошадей» и блок аккумуляторов от Chevrolet Volt.