Седан Peugeot 508 нового поколения стал фастбеком

Французский машиностроительный альянс PSA Group презентовал свой новый Peugeot 508 в кузове фастбек. Публичная премьера новинки намечена на март 2018 года на Женевском автосалоне.

Главными конкурентами новинки станут BMW 3 Series и Volkswagen Arteon. Сборку автомобилей наладят на автозаводах во Франции и Китае, а на европейский рынок седан выйдет в конце текущего года. Дизайн нового фастбека Peugeot 508 выполнен в духе прототипа Instinct Exalt.

Машину снабдили другой радиаторной решеткой, пересмотренными бамперами и светодиодными фарами. Авто получило фирменный интерьер i-Cockpit, используемый на Peugeot 3008 и Peugeot 5008. Спецификой седана стоит считать обшивка салона кожей, алькантарой и натуральным деревом. Кроме того, для водителя предусмотрена электронная панель управления.

В функциональном списке нового фастбека значатся система кругового обзора и ассистент экстренного торможения. Отмечают, что машину разработали на архитектуре EMP2. Среди двигателей стоит отметить 1,6-литровый бензиновый агрегат с отдачей 177 и 217 л.с. Он работает вместе с 8-скоростной АКПП.