Показан официальный рендер суперкара Lister Storm II

Лоуренс Уиттакер, руководитель британской компании Lister, опубликовал в Twitter изображение нового суперкара Storm II. Согласно заявлению производителя, модель является «взглядом в будущее».

Специалисты считают, что суперкар получит турбодвигатель V12 объемом 7,8 литра производительностью 1 000 «лошадей» от Jaguar. Благодаря силовой установке новый Lister Storm II Supercar сможет разогнаться до первой «сотни» всего за 3 секунды при максимальной скорости более 400 км/ч.

Lister Motor Company могут представить не только дорожную версию суперкара, но и версию для гоночного трека. Специалисты считают, что в год будут выпускать лишь 6 единиц Lister Storm II Supercar, а его стоимость составит порядка 2 780 000 долларов. Сейчас производитель в поисках инвесторов, чтобы рендер смог стать реальным суперкаром.

Согласно опубликованному рендеру, дизайн суперкара создавался самостоятельно. Специалисты отметили, что модель уникальна и не копирует ни один из существующих суперкаров. На данный момент информации об официальной презентации «живого» Lister Storm II Supercar нет.