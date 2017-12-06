Каждый второй KIA Sportage в январе был продан в кредит

Согласно информации, распространенной пресс-центром российского филиала KIA, в январе отечественным автолюбителям выдали 4 293 кредита, что на 38% выше показателей годичной давности. Интересно, что 37% займов от совокупного уровня приходится на продажи кроссовера KIA Sportage.

Отмечается, что 55% машин данной модели реализовали с применением программы KIA Finance. В январе 2018 года доля KIA Finance достигла 32% от суммарного количества розничных продаж бренда.

Раньше эксперты «АВТОСТАТ» обнародовали данные, в соответствии с которыми, январские продажи небольшого кроссовера KIA Sportage составили 3 067 экземпляров (+96%). В итоге данному автомобилю досталось второе место по объему продаж в классе SUV. Всего российские автоцентры корейской марки в прошлом месяце сбыли 15 310 единиц (+48,6%). Следовательно, можно заключить, что KIA лидирует среди всех зарубежных брендов, представленных в РФ.