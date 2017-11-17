Электрический грузовик Tesla Semi «подымил» на улицах США

Американская компания Tesla продолжает испытывать новый полностью электрический грузовик Tesla Semi, который получит запас хода в 800 километров и набор систем автономного управления. На американских порталах появился шпионский ролик, на котором новый грузовик во время разгона жжет покрышки, как это делают производительные спорткары.

На страницах американского издания InsideEVs, посвященного электрокарам, появилось свежее шпионские видео с испытаний нового полностью электрического грузовика Tesla Semi. Примечательно, что новинка проходит тесты на дорогах общего пользования в жилых кварталах Соединенных Шатов.

Новый Tesla Semi тестируется без камуфляжа, ведь внешность новинки уже была рассекречена Илоном Маском, главой Tesla. Примечательно, что грузовой электрокар показывает впечатляющую динамику разгона – можно заметить, что во время ускорения модель жжёт покрышки, как это делают американские маслкары. В комментариях к ролику пользователи отметили, что такая скорость для грузовика может быть опасна в жилом квартале.

Напомним, что новый Tesla Semi оснащается четырьмя электрическими моторами на двух осях, что позволяет при загрузке в 36 тонн разгоняться до 100 км/ч всего за 20 секунд. Запас хода при этом составит от 480 до 800 километров в зависимости от комплектации.