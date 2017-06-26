Hyundai Solaris стал самым продаваемым автомобилем с пробегом в Москве

Отечественные аналитики исследовали вторичный авторынок Москвы по итогам января, чтобы выявить его самых продаваемых моделей. Выяснилось, что лидером в прошлом месяце стал южнокорейский Hyundai Solaris.

Всего в январе текущего года жители Москвы приобрели 19 200 автомобилей с пробегом. Данный результат больше прошлогоднего на 10%. За отчетный месяц москвичи купили 636 экземпляров модели Hyundai Solaris. Спрос на автомобиль на столичном рынке подержанного транспорта вырос на 36% в годовом сравнении.

Вторая позиция в рейтинге досталась модели Ford Focus, которая уступила свое место седану Hyundai Solaris. Американский автомобиль в январе разошелся на вторичном рынке Москвы тиражом в 631 экземпляр. Спрос на машину упал на 1%. Тройку лидеров замыкает модель KIA Rio. В январе жители Москвы приобрели 402 автомобиля с «плюсом» в 65%.

Четвертое место в рейтинге досталось модели Skoda Octavia, проданной в количестве 401 единицы с «плюсом» в 39%. Замыкает первую пятерку модель Toyota Camry с результатом в 305 реализованных экземпляров. Спрос на машину вырос на 23% в годовом сравнении. Также в десятке оказались Opel Astra (277 ед., +1%), Volkswagen Polo (269 ед., +27%), Volkswagen Passat (264 ед., +2%), BMW 5-Series (263 ед., +17%) и KIA Ceed (249 ед., +34%).