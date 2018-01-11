В Женеве дебютирует 992-сильный китайский электрокар LvChi Venere

Китайские машиностроители готовят к презентации свой 992-сильный электрокар, получивший название LvChi Venere. Площадкой для дебюта суперкара станет мартовская автомобильная выставка в Женеве.

Представители молодого китайского бренда LvChi сообщили, что их детище будет приводиться в движение четырьмя электрическими двигателями. Их суммарная мощность составит 992 лошадиных силы. До 100 километров в час автомобиль сможет разгоняться за 3 секунды.

Накануне китайцы представили в глобальной сети официальные тизерные изображения электрокара LvChi Venere. Новинка получила кузов седан и имеет четыре посадочных места. Судя по визуализациям, разработчики покажут в Женеве машину с достаточно футуристической внешностью. Уточняется, что на каждое колесо автомобиля отведено по одному электродвигателю. Кроме того, для каждой колесной оси предусмотрено по одной двухступенчатой автоматической трансмиссии.

Емкость аккумуляторных батарей суперкара LvChi Venere составляет 100 кВт/ч. О запасе хода транспортного средства ничего не говорится. Максимальная скорость седана составляет 250 километров в час.

Известно, что в разработке машины принимали участие эксперты Института развития автомобилестроения в Италии. LvChi Venere построен на карбоновой платформе и весит 2 100 килограммов.