Представлен ТОП-10 самых выставляемых на продажу автомобилей в январе

Российские специалисты провели изыскание, в рамках которого изучили объявления о продаже легковушек на сайте DROM.ru, опубликованные жителями РФ в январе текущего года. Итоги исследования показали, что за отчетный месяц граждане предложили на портале 165 тысяч машин 2008-2017 годов выпуска. По результатам изыскания аналитики опубликовали ТОП-10 самых выставляемых на продажу автомобилей в январе в России.

Лидером ТОП-10 стал Ford Focus 2012. За январь текущего года было опубликовано 985 объявлений о продаже данной модели. Средняя стоимость предлагаемой машины составляла 503 000 рублей при среднем пробеге в 90 000 километров. Вторая позиция в рейтинге досталась отечественной LADA Priora 2011 с результатом в 850 объявлений. Средний ценник на машину составлял 235 000 рублей при среднем пробеге в 104 200 километров. Третьей в ТОП-10 также числится LADA Priora, но уже 2012 года, с результатом в 845 объявлений. Средняя стоимость машины составляла 260 000 рублей при среднем пробеге в 98 000 километров.

В ТОП-10 также вошли Ford Focus 2011, LADA Priora 2008 и 2010 годов выпуска, Toyota Corolla 2008, LADA Granta 2013. Аутсайдерами рейтинга оказались Hyundai Solaris 2011 и 2012 годов выпуска.