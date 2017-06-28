Subaru считает российский дизель низкокачественный

Руководство машиностроительной компании Subaru по-прежнему относится скептически к продажам дизельных моделей в России. Японцы объясняют это тем, что в РФ до сих пор предлагается низкокачественное «тяжелое» топливо.

Сотрудники Subaru поясняют, что компания не намерена поставлять собственное дизельное топливо в Россию, а то горючее, которое продается в РФ, не отвечает нормам качества. Тем временем, в Европе уже продаются дизельные модели Subaru. Среди таких машин особой популярностью пользуется кроссовер Subaru Forester. В моторном отсеке этого автомобиля установлен двухлитровый агрегат с турбонаддувом, производительность которого составляет 140 лошадиных сил.

К слову, в данное время в России продается множество дизельных моделей иностранных производителей, они имеют неплохие показатели реализации, и речь идет не только о массовом сегменте, но и о премиальных транспортных средствах. Больше всего дизельных моделей в России продают такие марки как BMW, Volvo, Land Rover и Mercedes-Benz.