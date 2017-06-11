Представлен преемник Peugeot Partner - фургон Rifter

Французские машиностроители показали в глобальной сети новый фургон, пришедший на смену Peugeot Partner. Транспортное средство получило название Rifter. «Физический» дебют новинки состоится на автомобильной выставке в Женеве в марте текущего года.

Основой для преемника фургона Peugeot Partner послужила модульная архитектура EMP2, являющаяся детищем концерна PSA. На этом же шасси построены Citroen Berlingo и Opel Combo новой генерации. Новый Peugeot Rifter выйдет на рынок в пяти- и семиместном исполнениях. Кроме того, новинка будет продаваться в 4,4-метровом кузове, а также в удлиненной до 4,7 м версии. В багажном отделении стандартного Peugeot Rifter имеется 775 литров пространства, а у длиннобазной версии модели при сложенных креслах эта цифра увеличивается до 4 000 л.

Силовая линейка преемника фургона Peugeot Partner представлена 1,2-литровыми агрегатами, работающими на бензине. Их производительность составляет 110 и 130 л.с.

Также для фургона предусмотрен полный привод, который разрабатывали инженеры PSA совместно со специалистами компании Dangel. 110-сильный агрегат комплектуется 5-МКПП, а более производительная установка сочетается с 8-АКПП. Также для Peugeot Rifter предусмотрены 1,5-литровые дизельные моторы тягой 75, 100 и 130 л.с. Первые два мотора комплектуются 5-МКПП, а третий сочетается с 6-МКПП и 8-АКПП.