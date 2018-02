Анонсирован «последний» ретрокар Morgan Plus 8

Британские машиностроители анонсировали спецверсию ретрокара Morgan Plus 8 в честь пятидесятилетия модели Plus 8. Родстер выйдет тиражом в полсотни единиц, и они станут последними экземплярами Morgan Plus 8 с атмосферным агрегатом V8. Сейчас новинка готовится к презентации, которая состоится в рамках мартовской автомобильной выставки в Женеве.

Ретрокар Morgan Plus 8 построен на алюминиевой платформе. В моторном отсеке транспортного средства расположился восьмицилиндровый агрегат объемом 4,7 литра. Установка разработана инженерами баварской марки BMW. Производительность двигателя составляет 372 лошадиные силы. Для агрегата предусмотрена шестискоростная механическая трансмиссия.

Весит родстер Morgan Plus 8 1 100 килограммов. Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,5 секунды. Порог скорости транспортного средства ограничен на отметке в 249 километров в час.

В глобальной сети накануне появились первые официальные визуализации и видео, в которых частично показан новый Morgan Plus 8. Кузов автомобиля окрашен в синий цвет и получил желтые акценты. Эти решения символизируют первый товарный Morgan Plus 8, который также известен как MMC11.

Дебют первого Morgan Plus 8 состоялся в 1968 году. Площадкой для презентации родстера послужил Британский международный автосалон. В 2004 году модель покинула конвейер в силу прекращения выпуска мотора Rover V8. Через 8 лет машину представили в новом поколении.