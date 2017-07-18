В объективы шпионов попался новый Mercedes-Benz V-Class

Немецкий фургон Mercedes-Benz V-Class в последний раз пережил обновление четыре года назад. В связи с этим эксперты уверены, что премьера рестайлинговой версии автомобиля состоится до конца нынешнего года.

Журналисты иностранных изданий недавно смогли сфотографировать обновлённый Mercedes-Benz V-Class во время дорожных испытаний. Любопытно, что камуфляжная плёнка прикрывает только передний бампер и место над решёткой радиатора. Это говорит о том, что дизайн экстерьера автомобиля подвергся минимальным изменениями.

В частности, фургон сохранит прежнюю оптику и заднюю часть кузова. Несмотря на маскировку, можно заменить, что радиаторная решётка получит двухбарную форму, за счёт чего данная деталь будет выглядеть агрессивнее, чем раньше.

На сегодняшний день Mercedes-Benz V-Class оснащается рядом опций и систем безопасности, включая экстренное торможение, контроль рядности движения и адаптивный круиз-контроль. Ожидается, что автомобиль обзаведётся ещё большим количеством современных технологий по обеспечению безопасности.