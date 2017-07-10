Появилась информация о российской версии нового Toyota Camry

В марте состоится официальная презентация нового поколения Toyota Camry для России, поэтому автопроизводитель держит всю информацию о новинке в секрете. Однако в сети появились данные об особенностях седана для российского рынка.

Главным отличием стала новая платформа для Toyota Camry V70 – GA-К, построенная на базе TNGA. В результате клиенты получат не просто доработанную версию седана, а полностью иную модель. Габариты нового поколения несколько отличаются от актуального, высота сократилась на 20 мм, при этом расстояние между осями увеличилось на 50 мм, за счет чего салон стал просторнее, дорожный просвет сократили на 10 мм. Стоит отметить, что, несмотря на колесную базу, багажное отделение потеряло 13 л.

Аэродинамика нового поколения Toyota Camry V70 была улучшена за счет диффузора на багажнике. Кроме того, седан стал прочнее за счет лазерной сварки, капсулы безопасности из высокопрочной стали и других доработок. Компания усилила пороги, центральный тоннель и лонжероны. Новое поколение седана стало более управляемым за счет многорычажной конструкции задней подвески и электроусилителя, который установили на рейку.