Состоялась официальная премьера спорткара Porsche 911 GT3 RS

После целого ряда шпионских фото и инсайдерских материалов компания Porsche наконец представила производительный спорткар Porsche 911 GT3 RS. Отмечается, что на данном этапе разработчики раскрыли внешность и технические характеристики модели, а публике новинку покажут 6 марта на автосалоне в Женеве.

Прежде всего стоит отметить, что новый Porsche 911 GT3 RS станет самым мощным автомобилем бренда среди моделей, оснащенных атмосферным двигателем. Под капотом новинки расположился безнаддувной бензиновый мотор с шестью цилиндрами, рабочий объём которого составляет 4,0 литра.

Что касается мощности, то силовая установка нового Porsche 911 GT3 RS способна генерировать впечатляющие 520 лошадиных сил. Такая отдача позволяет спорткару разогнаться до первых 100 километров в час всего за 3,2 секунды при максимальной скорости в 312 километров в час. В роли трансмиссии выступает индивидуально настроенный «автомат» PDK.

Новый Porsche 911 GT3 RS получил комплекс мер по снижению веса – сидения, дверные панели и некоторые элементы кузова выполнены из углеродного волокна. На данный момент масса автомобиля не озвучивается. Помимо этого, опциональный пакет Weissach добавит углеволоконные элементы шасси и полностью карбоновый интерьер.