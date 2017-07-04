В Женеве дебютирует предвестник нового кроссовера SsangYong Actyon

В глобальной сети появились официальные тизерные изображения предвестника кроссовера SsangYong Actyon следующей генерации. «Физическая» премьера концептуального вседорожника состоится в рамках автомобильной выставки в Женеве в марте текущего года.

Транспортное средство получило электромотор и название e-SIV.

Визуализации, показанные корейцами, говорят о том, что шоу-кар SsangYong e-SIV обзавелся трапециевидной решеткой радиатора в стиле модели Rexton нового поколения. Также весьма эффектно смотрятся тонкие фары транспортного средства.

Производитель намерен с помощью предвестника кроссовера SsangYong Actyon следующей генерации показать публике, какими техническими и дизайнерскими особенностями будут примечательны новые модели южнокорейской марки. Название концепта расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle.

В моторном отсеке шоу-кара SsangYong e-SIV расположена электрическая установка, производительность которой составляет 190 лошадиных сил. Концептуальный кроссовер может разогнаться до скорости в 150 километров в час, и способен на полном заряде аккумуляторов преодолеть расстояние в 450 километров. Энергоносители автомобиля заряжаются на 80% за 50 минут.