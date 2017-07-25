В Португалии сфотографировали обновленный Ford Focus без камуфляжа

На дорогах Португалии фотошпионам удалось заметить рестайлинговый Ford Focus, кузов которого не скрывала камуфляжная плёнка. Предположительно модель была подготовлена для коммерческих или рекламных съёмок, пишет зарубежное издание Msn.

После того, как организаторы мероприятия обратили внимание, что прохожие пытаются сфотографировать обновлённый Ford Focus, их попросили удалить снимки. Несмотря на это, опасения представителей компании подтвердились, и фотографии попали на просторы интернета. Грядущий автомобиль, как отмечают автоэксперты, получил слегка наклонённую крышу и оптику под углом, напоминающую модели от Kia и Volvo.

Скорее всего, американская компания Ford не станет проводить презентацию Focus в рамках Женевского автосалона. Премьера нового автомобиля может состояться в апреле нынешнего года, причём вместе с ним публике продемонстрируют особую версию модели, созданную специально для североамериканского авторынка.