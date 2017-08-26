В России на конвейер стал кроссовер Skoda Kodiaq

В России на конвейер стал чешский кроссовер Skoda Kodiaq. Сборка транспортного средства организована на мощностях компании «Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Пресс-центр немецкого автогиганта Volkswagen проинформировал, что в проект вложено 87,5 миллиона евро.

Сборка кроссовера Skoda Kodiaq в России ведется по полному производственному циклу. На подготовку отечественного конвейера к выпуску чешского вседорожника ушло 18 месяцев. К слову, ранее в Нижнем Новгороде на конвейер стали Volkwagen Jetta и Skoda Octavia, а до них на предприятии выпускался кроссовер Skoda Yeti.

Начало производства кроссовера Skoda Kodiaq в России прокомментировал Маркус Озегович, гендиректор Volkswagen в РФ. По мнению топ-менеджера, такое событие является очередным подтверждением эффективности взаимодействия VW и компании «Группа ГАЗ». Маркус Озегович обратил внимание на то, что в проект вложена большая сумма, а еще для него в России организовали специализированное обучение для работников производственной площадки в Нижнем Новгороде. Кроме того, топ-менеджер добавил, что немецкий автогигант сделал еще один вклад в развитие промышленности в РФ.

Кроссовер Skoda Kodiaq собирается в Нижнем Новгороде с агрегатами объемом 1,2 и 2.0 литра тягой 125 и 180 лошадиных сил соответственно. Вседорожник комплектуется передним или полным приводом.