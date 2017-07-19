Седан Hyundai Sonata получил две "зеленые" версии

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai провел презентацию гибридной и плагин-гибридной модификаций седана Sonata. Примечательно, что электрифицированные новинки отличаются от стандартной модели не только силовыми установками, но и некоторыми элементами дизайна.

Обновлённые «зелёные» версии Hyundai Sonata получили пересмотренную радиаторную решётку, улучшенные светодиодные фонари, новый руль, модифицированный экран бортового компьютера, а также иные легкосплавные дики размерностью 16 или 17 дюймов.

Помимо этого, автомобили могут похвастаться перенастроенными подвеской и рулевым управлением. Перечень оснащения гибридных версий Sonata дополнили функция предотвращения фронтального столкновения и мультимедийная система с оповещением о дорожных заторах.

Седан оснастили 2,0-литровым двигателем, электромотором и блоком аккумуляторов ёмкостью 1,75 кВт/ч. Суммарная отдача силовой установки, которая сочетается с 6-скоростным «автоматом», составляет 195 лошадиных сил.

В свою очередь «подключаемый» гибрид получил более мощный электрический двигатель и комплект батарей на 9,8 кВт/ч. За счёт этого производительность увеличилась до 204 «лошадок». Исключительно на электротяге седан способен преодолеть 43 километра.