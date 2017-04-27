«Яндекс» вывел на тестирование московскими дорогами беспилотное такси

Российская компания «Яндекс» протестировала новое беспилотное такси на дорогах Москвы возле главного офиса. Новинку будут предлагать через сервис «Яндекс.Такси» после проведения необходимых испытаний.

Тестирование беспилотного такси проводилось в автономном режиме, однако за рулем находился водитель, чтобы предотвратить столкновение во время возможных неисправностей. Прежде чем вывести новинку на городские дороги её тестировали на полигоне. Представители «Яндекс» сообщили об особенностях беспилотника:

«Важно обучить беспилотные автомобили передвигаться в разных метеоусловиях - в том числе зимой».

Разработчики отметили, что на заснеженных и заледенелых дорогах авто работает по другим алгоритмам. Также такси способно передвигаться по заснеженной дороге, несмотря на то, что камере сложно распознать разметку. Разработчики «Яндекс» уверяют, что при необходимом количестве данных авто способно передвигаться в любых условиях. Сбором необходимой информации сотрудники «Яндекс.Такси» занимаются с декабря.