В январе резко увеличился спрос на новые авто в Европе

В январе спрос на новые автомобили в Европе резко вырос, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей АСЕА. В прошлом месяце европейский авторынок вырос до 1 286 378 автомобилей, что является рекордным уровнем за последние 10 лет.

В январе Европейский авторынок показал рекордный уровень продаж, благодаря увеличению спроса на новые авто на 6,8% до 1 286 378 единиц. Наибольшим спросом в Европе пользуется бренд Volkswagen. Продажи компании в начале года выросли на 4,4% и составили 146 851 новый автомобиль.

Второе место досталось американскому Ford, спрос на который вырос на 2,2%, что позволило реализовать 84 886 машин. Тройку лидеров замыкает Peugeot с приростом в 14,8% до 83 389 единиц. В рейтинге на четвертой позиции оказался также Renault, который увеличил продажи в январе на 6% и реализовал 78 506 новых автомобилей. Пятую позицию сохранил Opel/Vauxhall, продажи марки в прошлом месяце составили 74 244 авто.