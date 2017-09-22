Кроссовер Volvo XC40 приедет в Россию с двумя моторами

Шведская машиностроительная компания Volvo получила сертификат ОТТС для небольшого кроссовера Volvo XC40. Благодаря этому документу разрешается ввозить и регистрировать новые авто на территории РФ и ТС, а собирать кроссовер будут в бельгийском Генте.

В РФ Volvo XC40 получит только полный привод и два 4-цилиндровых 2-литровых мотора, работающих на дизельном топливе и бензине с отдачей 249 и 190 лошадиных сил. Они смогут работать в паре с 8-скоростной АКПП. Volvo XC40 представили в сентябре 2017 года. Он стал первой моделью бренда, разработанной на архитектуре CMA, созданной совместно с компанией Geely.

На время выхода на авторынок Volvo XC40 предлагается только с 4-цилиндровыми установками из семейства E-Drive. Позже в линейке появятся версии с гибридным и электрическим агрегатами. В перечень функций новинки попадут мультимедийная установка Sensus с вертикальным тачскрином, активный круиз-контроль и функция экстренного торможения с опцией распознавания пешеходов и велосипедистов.