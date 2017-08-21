Эксперты назвали авто, которые продают с прибылью после трёх лет эксплуатации

В настоящее время некоторые автомобили, купленные три года назад, автовладельцы могут продать по более высокой цене, чем они заплатили изначально. Такой вывод на основе проведённого исследования сделали специалисты из компаний «Автостат Инфо» и «Правильная цена».

Эксперты проанализировали данные о 370 моделях 43 марок в 1 700 версиях, которые доступны на вторичном российском рынке. Остаточная стоимость у Toyota Hilux после трёх лет эксплуатации достигает 103,2% от изначальной цены, у Toyota Highlander – 100,9%, а Porsche Macan – 100,1%.

Для Mazda CX-5 этот показатель составляет 97,1%, а Mazda3 и Mazda6 сохранили 96,1 и 94,4% от первоначальной стоимости соответственно. Одними из самых ликвидных машин оказались также кроссовер Porsche Cayenne (92,7%), Volvo XC70 (91,6%), южнокорейский KIA Rio (90,4%), немецкие Mercedes-Benz A-Class (91,4%) и Mercedes-Benz GL-Class (90,4%).

Кроме того, сравнительно немного потеряли в цене испанский Seat Alhambra (88,3%), Volvo S60 (85,9%) и Mercedes-Benz S-Class (78,9%), Toyota Camry (87,8%) и Toyota Land Cruiser (87,4%). Специалисты подчёркивают, что сложившаяся ситуация объясняется ростом стоимости новых автомобилей, который начался как раз три года назад.