Опубликован ролик с дрэгового заезда Honda NSX и Nissan GT-R

Британский портал CarWow провел дрэговую гонку между суперкарами Honda NSX и Nissan GT-R. Заезд записывался на видео, которое в итоге было опубликовано на YouTube-канале издания.

Японские Honda NSX и Nissan GT-R приняли участие в гонке на дистанции в 402 метра (четверть мили). В общей сложности автоэксперты провели три испытания, первое из которых предусматривало дрэг-гонку со стартом с места. Во втором испытании автомобили состязались со стартом с 80 км/ч, а в третьем – торможением со 113 км/ч. Купе Honda NSX удалось победить в двух заездах.

Напомним, такой автомобиль приводится в движение гибридной установкой, включающей 3,5-литровый турбомотор с шестью цилиндрами и три электродвигателя. Суммарная производительность модели достигает 573 лошадиных сил. Тягу на колёса передаёт 9-скоростная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Суперкару нужно на разгон до 100 км/ч 3,6 секунды, при этом максимальная скорость достигает 307 км/ч.

В свою очередь Nissan GT-R получил 3,8-литровую «шестёрку» мощностью 570 лошадиных сил в сочетании с 6-скоростным «роботом» с двумя сцеплениям. Автомобиль ускоряется до первой «сотни» за 2,7 секунды, а его предельная скорость равна 315 км/ч. Ранее журналисты CarWow сравнили этот суперкар в дрэговой гонке со спортивным байком Honda CBR1000RR Fireblade.