PSA Group опубликовала тизеры фургонов от Citroen, Peugeot и Opel

Французский автомобильный альянс PSA Group опубликовал свежее тизерное изображение, на котором можно увидеть детали дизайна новых фургонов Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo. Отмечается, что в скором времени дебютируют пассажирские версии моделей, а грузовые фургоны представят летом нынешнего года.

Судя по свежему тизерному фото, которое появилось на страницах PSA Group в социальных сетях, новые фургоны Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo получили стильный дизайн передней части кузова, который имеет характерные для каждого из брендов особенности. В скором времени все три фургона будут представлены в пяти- и семиместной компоновке салона.

Разработчики отметили, что в основу Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo положена производственная платформа EMP2, которая была модернизирована и специально подготовлена для использования в коммерческих автомобилях. Производство моделей наладят на заводах PSA в Италии и Испании, которые уже ввели две дополнительные рабочие смены.

Что касается технических характеристик, то новые Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, вероятнее всего, получат под капот 1,2-литровые бензиновые моторы, а поклонники дизельных версий смогут выбрать 1,5-литровый двигатель, работающий на «тяжелом топливе».