Серийный внедорожник от Rolls-Royce всё же получит имя Cullinan

Представители британского премиального бренда Rolls-Royce, принадлежащего баварской BMW, официально подтвердили, что первый серийный внедорожник компании получит имя Rolls-Royce Cullinan. Ранее разработчики обещали выбрать другое имя для модели, а название Cullinan должно было предназначаться лишь для заводского прототипа.

Стоит отметить, что новый Rolls-Royce Cullinan получил название в честь самого большого в мире бриллианта «Звезда Африки», который был найден в Южной Африке в 1905 году. Драгоценный камень в свою очередь получил название в честь Томаса Куллинана, владельца копи. Позже камень был подарен королю Эдуарду VII в честь его 66-летия.

Разработчики из Rolls-Royce заявляют, что новый Rolls-Royce Cullinan, как и бриллиант, получит отточенные и совершенные грани, а также беспрецедентную прочность. Автомобиль получит «драгоценный» уровень роскоши, который будет сопровождать владельца повсюду.

Новый Rolls-Royce Cullinan базируется на алюминиевой платформе, которая также легла в основу представленного в 2017 году Rolls-Royce Phantom нового поколения. Примечательно, что ранее разработчики заверили, что внедорожник не станет самой дорогой моделью бренда – самым роскошным и ценным автомобилем по-прежнему будет оставаться Phantom.