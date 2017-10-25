Toyota опубликовала первый официальный тизер возрождённой Supra

Японская марка Toyota обнародовала первое тизерное изображение нового легендарного спорткара Supra. Официальная презентация спортивного автомобиля состоится в следующем месяце на автосалоне в Женеве.

Над платформой для новой Toyota Supra работали не только японские инженеры, но и специалисты из BMW. Отметим, что немецкая компания уже показала концепт родстера BMW Z4, в основу которого легла та же архитектура.

На сегодняшний день известно, что спорткар Supra 2019 модельного года получит гибридную установку, характеристики которой пока не раскрываются. Помимо этого, в моторную гамму модели войдут 2,0- и 3,0-литровые бензиновые агрегаты с турбонаддувом от BMW, мощность которых составит около 245 и 340 лошадиных сил соответственно. Автомобиль будет оснащаться только роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением, зато покупателям предоставят выбор между задним и полным приводом.

В продажу возрожденный спорткар поступит под маркой Toyota Gazoo Racing, а в модельном ряду японского автопроизводителя новая Toyota Supra расположится на ступень выше спортивного купе GT86.