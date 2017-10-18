Rimac готовит 1 224-сильный гиперкар с электромотором и автопилотом

Хорватская компания Rimac, специализирующаяся на производстве гиперкаров, готовит к премьере новый полностью электрический гиперкар, который получил под капот могучий 1 224-сильный двигатель. Новинка будет оснащаться блоком литий-ионных батарей на 12 кВт/ч и некоторыми функциями автономного управления.

Журналисты британского автомобильного издания Autocar со ссылкой на инсайдерские источники в компании Rimac сообщают, что хорватские разработчики занимаются созданием нового 1 224-сильного полностью электрического гиперкара. Отмечается, что разработчики планируют «затмить» анонсированный Илоном Маском Tesla Roadster нового поколения, оснащаясь батареей на 120 кВт/ч. Стоит отметить, что аккумулятор новинки от Tesla будет иметь ёмкость в 200 кВт/ч.

Более подробной информации о технических характеристиках новинки от Rimac пока нет, но сообщается, что модель будет оснащена беспилотными технологиями четвертого уровня автономности. Такая система может самостоятельно управлять автомобилем, но при этом требует присутствия водителя за рулем.

Как сообщалось ранее, концептуальный гиперкар получит название Rimac Concept Two, но товарное название модели будет иным. Ожидается, что гиперкар сможет разгоняться дол первых 100 км/ч всего за 2,5 секунды.