Оборудование для увеличения производства Tesla Model 3 всё ещё в Германии

Недавно компания Tesla сообщила своим инвесторам, что намерена увеличить производство седана Tesla Model 3. Производитель разработал новую автоматизированную линию для сборки аккумуляторов, однако она находится в Германии.

Производитель электрокаров Tesla намерены устранить проблемы с производством и уже к концу марта увеличить сборки седанов Model 3 до 2 500 в неделю. В этом поможет новое оборудование, которое находится в Германии. Его необходимо доставить на предприятие в штат Невада. Илон Маск уверяет:

«Дело уже не в том, работает оборудование или нет. Это теперь вопрос разборки, доставки и сборки».

Кроме того, Илон Маск намерен оптимизировать доставку деталей на два главных центра Tesla, которые находятся друг от друга на расстоянии более 400 км. Завод Gigafactory 1 в штате Невада выпускат аккумуляторы, а предприятие выпускающее электрокары в штате Калифорния. Чтобы сократить расходы на доставку президент компании уже договорился с властями штатов на пробную колону Tesla Semi. Изначально между производственными предприятиями планировали построить Hyperloop-тоннель от Boring Company, однако решили использовать тоннели в других целях.