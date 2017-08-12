Спецверсия Renault Kwid посвящена героям Marvel

Автопроизводитель Renault разработал спецверсию компактного Kwid, которую посвятили героям Marvel. В Индии стартовали продажи хэтчбэка в версии Super Hero Edition, на данный момент не известно будет ли обновление доступно в других станах.

Renault Kwid Super Hero Edition доступен только в двух комплектациях: одна посвящена Капитану Америке (Captain America), а вторая Железному Человеку (Iron Man). Первый вариант спецверсии окрашен в цвета героя, а на капоте аэрографика щита Капитана Америки. Фанаты Железного человека могут приобрести версию Renault Kwid Iron Man, кузов которой окрашен в цвета железного костюма Тони Старка. Задняя дверь хэтчбэка в этой версии укращена надписью «Неуязвимый».

Спецверсия хэтчбэка Kwid Super Hero Edition доступна с бензиновым мотором объемом 1 литр производительностью 67 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают «механику», однако в качестве опции мощно установить коробку-автомат. Официальная презентация хэтчбэка Renault Kwid состоялась весной 2015 года. Длина модели всего 3 680 мм, ширина – 1 580 мм, а дорожный просвет – 180 мм.