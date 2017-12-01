Peugeot объявили в России старт продаж кроссовера нового поколения Peugeot 5008

Автопроизводитель Peugeot объявил в России старт продаж нового поколения Peugeot 5008. Семиместный ресталинговый кроссовер на российском авторынке доступен по цене от 1 млн 899 тысяч рублей.

На российском рынке представят три версии обновленного семиместного кроссовера Peugeot 5008. Новое поколение построена на инновационной платформе EMP2. Также версия для России получила систему «ЭРА-ГЛОНАСС», датчики света и дождя, датчики парковки, адаптивный круиз-контроль, ручной тормоз на электроприводе.

Самая бюджетная комплектация Peugeot 5008 Active получила комплекс мультимедиа с экраном 8 дюймов, систему помощи при спуске и подъеме, климат-контроль и систему подогрева передних кресел. Также доступны версии Allure и GT Line. В списке оснащения топовой версии Peugeot 5008 GT Line появились литые диски 18”, система Advanced Grip Control, светодиодная оптика, контроль полосы движения. Авто предлагают по цене от 2 млн 309 тысяч рублей.

Моторная линейка обновленного семиместного кроссовера представлена бензиновым двигателем объемом 1,6 литра производительностью 150 «лошадей», а также дизельным мотором BlueHDi объемом 2 литра производительностью 150 «лошадей». В качестве трансмиссии предлагают АКПП на шесть ступеней.