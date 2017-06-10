Эксперты назвали наиболее ожидаемые новинки мотор-шоу в Женеве

На 8 марта 2018 года ожидается открытие Женевского автосалона. Потому эксперты разработали рейтинг самых ожидаемых новинок автомобильной выставки.

На первом месте грядущего мотор-шоу числится корейский электрический кроссовер Hyundai Kona, который фактически является особой версией Hyundai Kona Electric. Вероятно, запас хода новинки достигнет 500 км, а предельная емкость аккумулятора достигнет 70 кВт/ч. На второй позиции разместился серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty. Это транспортное средство уже подготовлено для массовой сборке и продаже, но все еще не прошло сертификацию для американского и европейского авторынков.

ТОП-3 закрывает южнокорейский Hyundai Santa Fe. О нем пока нет никаких подробностей, кроме того, что его оснастили внушительным набором ассистентов безопасности.

В ТОП-5 попали новый хэтчбэк KIA Cee’d и «заряженный» BMW M5. Первый автомобиль снабдили оформлением в духе представленного прототипа KIA Pro Cee'd. Вторая новинка получила спортивный пакет Competition Package. Благодаря ему машину оснастят 625-сильным мотором, благодаря которому авто берет разгон до первой «сотни» за 3,4 секунды при предельной скорости в 250 км/ч.