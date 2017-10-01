В России запустят продажи обновлённого Fiat Doblo

На российском рынке с 23 февраля стартуют продажи рестайлингового Fiat Doblo. Итальянский автомобиль получил «посвежевший» дизайн и новый мультимедийный комплекс, сохранив при этом наибольшие в своём классе грузоподъёмность и объём багажного отсека.

Обновленный Doblo отличается более крупной радиаторной решёткой, другими бамперами и новыми 16-дюймовыми дисками колёс. Центральная часть трехместного сидения в первом ряду в сложенном состоянии может выступать в роли подлокотника. Крайнее кресло также складывается, что позволяет перевозить длинные грузы. Помимо этого, в салоне нашёл место новый информационно-развлекательный комплекс.

Изначально модель можно будет приобрести в грузовой версии Doblo Cargo и пассажирской Doblo Combi. В первом случае грузоподъёмность фургона достигает 900 килограммов, а вторая версия рассчитана на перевозку 425 килограммов груза и пяти человек. Fiat Doblo предложат российским клиентам с короткой колёсной базой.

Обе модификации приводятся в движение 1,4-литровым 95-сильным мотором с четырьмя цилиндрами. Силовой агрегат работает в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» и передним приводом. В начальном исполнении грузовой Fiat Doblo Cargo доступен за 1 030 000 рублей, тогда как цены на пассажирский Fiat Doblo Combi стартуют от 1 120 000 рублей.