Обновленный седан Honda Legend‍ 2019 выходит на рынок

Японская марка Honda запускает продажи обновлённого до 2019 модельного года седана Legend. На домашнем рынке уже стартовал приём заказов на модель, стоимость которой в базовом исполнении составляет 7 074 000 иен (около 3 718 000 рублей).

Новинка уже доступна на североамериканском авторынке, где она известна как Acura RLX. Японская версия отличается только расположением руля справа и шильдиком. Рестайлинговая Honda Legend получила большую радиаторную решётку, выштамповки на капоте, другие фары головного света, модифицированные бампера и другую заднюю оптику. Помимо этого, доработке подверглись выхлопные трубы, встроенные в диффузор.

В салоне Legend 2019 года нашли место более комфортные сидения, материалы отделки более высокого качества и мультимедийная система с увеличенным сенсорным экраном. Кроме того, в автомобиле была улучшена шумоизоляция.

Применение последних технологий при склейке и сварке позволило сделать кузов жёстче. Перечень оснащения новинки расширился за счёт пакета систем безопасности под названием Honda Sensing.

Новый седан Honda Legend, как и прежде, получил 3,5-литровый двигатель с отдачей в 314 лошадиных сил и три электромотора. Суммарная мощность гибридной силовой установки достигает 399 л.с. В роли трансмиссии выступает 7-ступенчатый «автомат».