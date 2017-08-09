Бюджетный кроссовер Tata Nexon вышел в новой версии

В рамках проходящей в эти дни автомобильной выставки Auto Expo 2018 в Нью-Дели, Индия, состоялась публичная премьера обновленного кроссовера Tata Nexon. Ожидается, что после рестайлинга новинка сможет увереннее противостоять конкурентам в лице Ford EcoSport и Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Разработчики из индийской компании Tata пока не рассекретили технические характеристики нового Tata Nexon, но сообщили, что модель оснащается компактным бензиновым мотором, а также механической трансмиссией. Ожидается, что новинка будет предложена исключительно с передним приводом.

В плане внешности новый Tata Nexon от дорестайлинговой модели отличается более резкими чертами кузова, а также контрастными глянцевыми вставками на корпусах боковых зеркал и стойках. Оптика модели сохранила привычную форму.

Новый Tata Nexon получит довольно бюджетный ценник в 599 000 рупий, что в пересчёте на российскую валюту составляет примерно 538 000 рублей. При низкой цене модель в базовом исполнении получила внушительный список оснащения, который включает в себя кондиционер, камеру заднего вида, три подушки безопасности и современный мультимедийный центр с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем. Ожидается, что Tata Nexon будет реализовываться исключительно в Индии.