Озвучена стоимость нового кроссовера Citroen C3 Aircross для России

Российский офис компании Citroen сообщает, что продажи нового кроссовера Citroen C3 Aircross в РФ стартуют уже 12 марта нынешнего года. Отмечается, что французская новинка обойдётся российским клиентам как минимум в 1 069 000 рублей, а линейка будет состоять из трёх комплектаций.

Согласно данным российских автомобильных СМИ, новый кроссовер Citroen C3 Aircross доберётся до России уже 12 марта нынешнего года в трёх различных комплектациях – Live, Feel и Shine. Базовая версия компактного SUV стоит 1 069 000 рублей, в то время как за максимальное исполнение автомобиля придётся выложить уже 1 317 000 рублей.

Что касается внешности, то новый Citroen C3 Aircross получил множество сходств со старшим Citroen C4 Aircross. Новинка получила большие противотуманные осветители и зауженную оптику, а также специальные защитные накладки на кузов. Для модели предложено сразу 90 оттенков кузова.

В список оснащения нового Citroen C3 Aircross входит система Grip Control, которая способна векторизовать крутящий момент в зависимости от типа дорожного покрытия. Моторную линейку составляют бензиновые агрегаты мощностью в 82 и 110 лошадиных сил, а также дизельный двигатель отдачей в 92 «лошадки».