Составлен ТОП-10 народных автомобилей в разных странах мира

Немало компаний пробовали воплотить идею народного автомобиля, которым, как правило, становилась недорогая компактная модель. Эксперты решили вспомнить о машинах, которые считаются народными в различных странах.

За счёт того, что Ford Model T первым в истории автомобилестроения поставили на конвейер, модель была доступна многим покупателям. В отдельные периоды на Ford Model T приходилась половина автопарка США.

В 1970 году в Тольятти стартовало производство ВАЗ-2101, который был создан на базе Fiat 124. При этом конструкторы внесли свыше 800 изменений, включая установку верхнеклапанного мотора и усовершенствованной трансмиссии.

В 50-60-е годы Volkswagen Beetle благодаря своей доступности и высокой ремонтопригодности стал народным автомобилем в Германии, а также смог покорить мексиканский и бразильский рынки. Ещё одной народной моделью в Германии можно считать Trabant, разошедшийся тиражом в 3 000 000 авто.

Французский Citroën 2CV многие называли «гадким утёнком», а его двигатель развивал всего 9 «лошадок». Тем не менее в послевоенные годы машина смогла стать хитом. Итальянцы и британцы также создали свои народные авто – Mini и Fiat 500/600.

В Узбекистане этот статус принадлежит Daewoo Nexia. У жителей Индии наибольшей популярностью пользуются трёхколёсные моторикши, тогда как японцы влюблены в кей-кары.