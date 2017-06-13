Mercedes выпустит катер в стиле гиперкара Project One

Компании Cigarette Racing и Mercedes-AMG заняты разработкой нового спортивного катера в стиле гиперкара Project One, об этом свидетельствует тизер модели. Официальная презентация новинки Cigarette Racing 515 Project ONE состоится на выставке в Майями уже на следующей неделе.

Согласно полученному тизеру, катер повторит ряд дизайнерских решений гиперкара Project One. До официальной презентации особенности катера остаются в секрете. На корпусе сверхскоростной лодки изобразили спортивный обвес авто. Согласно заявлению Cigarette Racing и Mercedes-AMG, управление катером Cigarette Racing 515 Project ONE позволит испытать те же ощущения, что и при вождении гиперкара.

Стоит напомнить, что гиперкар Project One работает на гибридной силовой установке: двигатель V6 объемом 1,6 литра и электромоторы суммарной мощностью 1 000 «лошадей». Кроме того, Cigarette Racing и Mercedes-AMG сотрудничают не первый год. В 2017 году была представлена лодка в стиле AMG GT R с мотором производительностью 3 000 «лошадей».